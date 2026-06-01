TWSが、日本2ndシングル『SODA SODA』を8月4日にリリース。また、本日6月1日より予約販売が開始となった。 （関連：TWS「42が太陽になり、星になれるように」6人であることの意味、同じ時を過ごす奇跡を観て） TWSは、5月27日より日本公式X（旧Twitter）にて、シングルのタイトルのソーダを連想させるカウントダウン映像を5日連続投稿しており、コメント欄では42（ファンの呼称）がカムバックを推測していた。