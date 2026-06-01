台風6号の接近に伴い、東海道新幹線は、あす2日（火）夜～あさって3日（水）終日にかけて、一部の時間帯・一部の区間で急遽 運転見合わせや列車の運休などが発生するおそれがあると発表しました。 【画像】いつどこで雨が降る？最新雨･風シミュレーション JR東海によりますと、1日午後2時半時点で、計画運休は予定していないということですが、今後の台風進路や状況によっては、計画運休などのおそれがあるというこ