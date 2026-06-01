タケノコ採りのため、北海道函館市内の山に入り行方不明になっていた83歳の男性が6月1日午前、自力で下山したところを消防隊員によって発見されました。行方不明になっていたのは函館市庵原町に住む男性（83）です。警察によりますと、男性は5月31日午前8時半ごろから、合わせて7人でタケノコ採りのために函館市大船町の山に入りました。その後、一番後ろを歩いていた男性の姿がなかったことから、同日午後2時すぎに同行していた知