女優の緑川静香（37）が1日、自身のSNSを更新。5月31日をもって所属していたサンミュージックを退所し、独立することを報告した。「【ご報告】このたび、2026年5月31日をもちましてサンミュージックプロダクションを退所いたしました」と報告。「気付けば10年。自分でも驚くくらい、本当にあっという間でした」と振り返り、「これまで支えてくださった皆さま、そしていつも温かく見守ってくださった事務所の皆さまには、感謝の