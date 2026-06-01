5年前に和歌山市で起きた多重死傷事故で、危険運転致死傷罪に問われた女の裁判が始まりました。事故で亡くなった女性の父親は「この5年間、本日ここに立てたことが万感の思いで、公判に臨ませてくれたことに、本当に皆様に感謝を申し上げます」と述べました。 この事件は、女がいったん不起訴となり、検察審査会の議決、再捜査を経て発生から5年後の裁判となっています。 起訴状によりますと、西馬淳子被告（56）は2021年7