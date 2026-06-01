森永乳業グループ病態栄養部門の森永乳業クリニコは、栄養補助食品『エンジョイ小さなゼリー150』を、本日より発売する。りんご味、もも味、いちご味、みかん味、巨峰味、ヨーグルト味の6種に加え、全6種を詰め合わせたいろいろセットも展開する。【画像】約6cmビスケットと同じサイズ…大きさとうすさ比較同商品は、同社のカップタイプゼリー商品の中で最も小さい40gで、1個あたり150kcal、たんぱく質5.0gを摂取できる栄養補