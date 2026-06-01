タレントの中山秀征（58）が1日までに自身のインスタグラムを更新。5月29日の日本ハム―巨人戦（エスコンF）のファーストピッチを務めたことを報告した。中山は「エスコンフィールドにてファーストピッチをさせて頂きました！！」と書き出し投稿。「エスコンに到着するとBIG BOSS新庄剛志監督が出迎えて下さいました！！素晴らしいお気遣いに感謝です」と新庄監督の歓迎を明かし肩を組む2ショットを披露した。さらに「打席