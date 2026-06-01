コカインを使用した罪に問われている音楽デュオ「Def Tech」のメンバーの男が初公判で起訴内容を認めました。【映像】Def Tech・Micro被告の様子「Def Tech」のMicroとして活動する西宮佑騎被告（45）は、今年2月ごろ、コカインを使用した罪などに問われています。午前11時から東京地裁で開かれた初公判で、西宮被告は「間違いありません」と述べ起訴内容を認めました。検察側は冒頭陳述で、「千葉県でサーフィンをしてか