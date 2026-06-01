サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨むサウジアラビア代表メンバーが1日に発表され、S・ドサリ（アルヒラル）らが選ばれた。3大会連続7度目の出場。1次リーグH組でウルグアイ、スペイン、カボベルデと対戦する。（共同）