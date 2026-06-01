お笑いコンビ「藤崎マーケット」の田崎佑一（45）が1日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。前日、その歴史に幕を下ろした大人気アイドルグループのスゴさを力説した。若手時代、大阪・なんばの劇場「baseよしもと」を拠点に活動。「僕らは1週間1回もライブ出演がないぐらいの時。2007年ごろ。ちょっとだけテレビに出た」と回想した。そんな駆け出し時代に、「嵐」のメンバーの誰かが京セラドームでの