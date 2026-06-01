東京・渋谷区では街をきれいに保つため、きょうからごみをポイ捨てした人に対して、その場で2000円の過料が科されます。【映像】渋谷区で巡回指導員が見回る様子渋谷区は、条例を改正し、きょうから区全域でごみをポイ捨てした人にその場で2000円の過料が科されます。このほか、区は、渋谷駅周辺などの一部店舗に対してごみ箱の設置も義務化し、違反した場合はきょうから5万円の過料が科されます。（ANNニュース）