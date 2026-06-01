俳優水谷豊（73）が1日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）にゲスト出演。妻の歌手伊藤蘭（71）に触れる一幕があった。パーソナリティーの放送作家高田文夫氏が水谷夫妻を「『最強の共稼ぎ』って言われてますから。『演劇界のペー・パー』（林家ペー・パー子の意）って言われてるんだから。もう夫婦で稼ぐんだから、働くんだから」と大絶賛。水谷も爆笑した。そして水谷は伊藤について「普段