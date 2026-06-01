長らく野心的なテクノロジー投資家やスタートアップの創業者らは、最先端のテクノロジーを間近で目にするためにアメリカのシリコンバレーを訪れてきました。ところが近年では中国のハイテクブームにより、上海や深圳などを目的地とした「テクノロジーツーリズム」が盛んになっていると、海外メディアのRest of Worldが報じました。China’s AI and EV rise has fueled a new kind of tourism - Rest of Worldhttps://restofw