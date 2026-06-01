AIは創薬や感染症研究などの生命科学分野でも活用が広がっています。論文の整理、実験計画の作成、データ分析などを支援できる一方で、生物兵器の開発に悪用されるリスクもあるため、安全対策が重要になっています。OpenAIは2026年5月29日、生命科学向けAIモデル「GPT-Rosalind」を使った生物防衛プログラム「Rosalind Biodefense」を開始したと発表しました。Strengthening societal resilience with Rosalind Biodefense | OpenA