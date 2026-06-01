コカインを使用したとして麻薬取締法違反の罪に問われた音楽グループ「ＸＧ」の元プロデューサー・ＳＩＭＯＮこと酒井じゅんほ被告の判決公判が１日、東京地裁で行われた。林直弘裁判官は拘禁刑１年４か月、執行猶予３年（求刑・拘禁刑１年６か月）の判決を言い渡した。起訴内容によると、今年２月２２日頃に、愛知・名古屋市内のホテルの客室でコカインを若干量使用していたとされる。判決文では、２年前から関係者と共に断