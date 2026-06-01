ダチョウ倶楽部の肥後克広、寺門ジモンらが１日、都内で「おたからや新ＣＭ発表会」に出席した。これまでもＣＭに出演していたダチョウの２人とキンタロー。に加え、今回から純烈の３人が参加。ダチョウと純烈はこれまでも紅白歌合戦などで共演し「困っていた時に救ってもらった」存在。寺門が「３人でやれると思ったら入ってきちゃった」とジョークを交えながら歓迎すると、肥後も「純烈さんが入ることで、勢いがよかった。