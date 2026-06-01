【モデルプレス＝2026/06/01】俳優の加藤清史郎が6月1日、都内で開催されたフジテレビ系ドラマ「スピナーベイト」（6月30日スタート／毎週火曜25時30分〜）制作発表記者会見に、駿河太郎、萩原護、奥野壮、高橋侃、桃児、吉澤要人、吉村界人とともに出席。ロンドンでの留学を振り返った。【写真】元子役24歳俳優、実写ドラマ主演で男子高校生役熱演◆加藤清史郎主演ドラマ「スピナーベイト」本作は、ヒエラルキーに縛られた少年た