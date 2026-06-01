俳優の渡辺裕太（37）が1日、自身のインスタグラムを更新。母・榊原郁恵（67）と同じホリプロ所属となることを報告した。【写真】「お2人良く似ていて、ほほ笑えましいです」松岡昌宏＆長男・渡辺裕太との記念ショット披露の榊原郁恵インスタでは「僕、渡辺裕太は、2026年5月いっぱいで所属してきた事務所オンリーユーを退所し、本日6月1日より株式会社ホリプロに所属することになりました。14年ほど在籍したオンリーユーでは