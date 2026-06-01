ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜後11：17※関西ローカル）にシンガー・ソングライターあいみょんが、依頼者として登場した回が、同局公式「ナイトinナイト」YouTubeチャンネルで公開された。【動画】レアすぎん？ 『ナイトスクープ』あいみょんが依頼者で登場「生駒山で助けてくれた命の恩人を探して」の依頼者は、東京都の女性（31）。今から12年前の2014年夏。依頼者は親友と2人で、歩いて奈良の生駒山上遊