女優の上脇結友（36）が1日、SNSを通じ、離婚したことを報告した。17年6月に俳優の田中康寛と結婚し、17年6月に第1子が誕生していた。上脇は直筆文書で「関係者の皆様応援してくださっている皆様」と題し、「私事で大変恐縮ではございますが、先日離婚いたしましたことをご報告させていただきます」と発表。「今後もお互いに子供を第一に考え、親として良い関係を築いていきたいと思います。気持ちを新たに、人として、母