ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨が、活動休止から復帰することを１日、公式ホームページなどで発表した。喉の不調により４月２２日から休止しており、この日から活動を再開する。公式ホームページで「喉の不調により一時活動を休止しておりました弊社契約タレント菊池風磨につきまして、医師の判断、指導のもと本日６月１日（月）より活動再開させていただきますことをご報告申し上げます」と掲載され、「日頃より応援してくださっ