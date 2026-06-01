アイドルグループ「timelesz」の菊池風磨さんが、活動を再開することが、「STARTO ENTERTAINMENT」の公式サイトで公表されました。また、菊池風磨さん本人も、自身のＳＮＳで活動再開について、コメントしました。 【写真を見る】【 timelesz・菊池風磨 】活動再開を公表「ただいま戻りました。」喉の不調のため4月22日から活動休止公式サイトでは「喉の不調により一時活動を休止しておりました弊社契約タレント菊池風