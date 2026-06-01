ドジャースが５月３１日（日本時間１日）までにインスタグラムを更新。テオスカー・ヘルナンデス外野手のボブルヘッドデーとして開催された５月３０日（同３１日）・フィリーズ戦の様子をアップ。ヘルナンデスと妻、子ども３人の仲の良さが伝わる家族写真が注目を集めている。ヘルナンデスは２７日（同２８日）の試合で、走塁時に左太もも裏を痛め、負傷者リスト入りしている。だが、家族ファーストの米国は、負傷者リスト入り