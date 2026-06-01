カラオケブランド「DAM」をうんえする株式会社第一興商は1日、今年1月1日から5月23日までを集計期間とするサッカー応援ソングカラオケランキングを発表した。過去のサッカー中継テーマソングなどで使用された楽曲が対象となっており、1位はRADWIMPSの「君と羊と青」だった。この楽曲は2011年から12年にかけてNHKのサッカーテーマソングとして使用されていた。2位は南アフリカW杯中継などでNHKが採用したSuperflyの「タマシイ