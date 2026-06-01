日本サッカー協会(JFA)は1日、欧州遠征を行うU-21日本代表からヴィッセル神戸DF山田海斗がチーム事情のため参加を辞退すると発表した。流通経済大DF塩川桜道を招集する。山田が所属する神戸は、J1百年構想リーグプレーオフラウンド1位決定戦第1戦で鹿島アントラーズに5-0の勝利。6日に優勝をかけた最終決戦の第2戦を控えている。山田は第1戦でメンバー外だったものの、同試合でDFマテウス・トゥーレルが開始直後に負傷交代して