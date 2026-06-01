[5.31 ベルギー・リーグECLPO ゲント 1-1(PK5-4) ゲンク]ベルギー・リーグは5月31日にUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)プレーオフを開催し、ゲントがゲンクをPK戦の末に破ってECL予選出場を決めた。ワールドカップ招集組が不在となったシーズン最終戦。ゲントはDF橋岡大樹とMF伊藤敦樹が先発出場し、FW伊東純也が不在のゲンクはMF横山歩夢がフル出場した。スコアレスで延長戦に突入すると延長前半5分、FWロビン・ミ