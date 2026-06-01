EPEIOS JAPANは5月29日に、ライフソリューションブランド「EPEIOS（エペイオス）」から、2WAYコーヒーグラインダー「Essence Duo」の新カラーバリエーションとなるモランディホワイトモデルを、公式オンラインショップやAmazon.co.jp、楽天市場などの公式ストアにて発売した。価格はオープンで、実勢価格は3万3880円前後。●10枚刃で実現する均一な挽き目今回、発売された「Essence Duo」のモランディホワイトモデルは、ユーザ