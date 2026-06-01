Amazonでは6月2日（火）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。 生活関連用品の企画から販売までを手掛けるドウシシャは、LEDシーリングライトとサーキュレーターが一体化した「CIRCULIGHT EZシリーズ スイングモデル 8畳タイプ DCC-SW08EC」を11％オフの23,800円（税込）で販売しています。