Amazonでは6月2日（火）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。 コンバースは、ローファー「CS LOAFER II SK BLACKMONOCHROME」を27％オフの12,907円（税込）で販売しています。 CS LOAFER II SK BLACKMONOCHROME C