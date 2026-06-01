『SPA！デジタル写真集山田あい「炸裂ゴージャスボディ」』（発売中）より、誌面カットが公開された。 『SPA！デジタル写真集山田あい「炸裂ゴージャスボディ」』 『SPA！デジタル写真集山田あい「炸裂ゴージャスボディ」』 山田あいは、2003年、東京都生まれでIカップバストのゴージャスボディの持ち主でグラビア界の新星。趣味は旅行、写真、調味料探し、ダーツ。1st写真集『Ohaa〜i』が発売中で、最新情報は公式X