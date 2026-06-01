ボートレース鳴門は1日、SG「第36回グランドチャンピオン」（23〜28日）の初日12Rに実施されるドリーム戦出場選手を、以下の通り発表した。1号艇池田浩二（48＝愛知）2号艇峰竜太（41＝佐賀）3号艇茅原悠紀（38＝岡山）4号艇西山貴浩（39＝福岡）5号艇桐生順平（39＝埼玉）6号艇宮地元輝（39＝佐賀）予備選手は山田康二（38＝佐賀）と佐藤翼（37＝埼玉）。