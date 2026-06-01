お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が5月31日配信のABEMA「チャンスの時間」（日曜後11・00）に出演。何度も見返している人気ドラマを明かした。この日は「千鳥・大悟クイズ王への道第7回クイズの時間」を配信。対戦相手に知的エンタメ集団・QuizKnockのメンバーのふくらPと対戦した。出題ジャンル“なでしこ”についての問題を大悟。「大悟が何度も見返しているフジテレビで2000年に放送された松嶋菜々子さん主演のドラマ