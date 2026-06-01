桑田佳祐（70）がカンロ飴などで知られるカンロ株式会社にイメージソングを書き下ろした。さらにきょう1日から桑田が出演する同社の新CMが全国放送される。桑田と同社のつながりは昨年末から。同社は「遊び心をもって、新しい価値に挑み続けながらあなたに届けたい」という思いを商品に込めてきた。アソビ心を持ちながら活動を続ける桑田にCM出演と楽曲提供をオファーをすると、昨年末から桑田の「明日へのマーチ」（11年発表