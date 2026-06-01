先ほど気象庁から九州南部の梅雨入りが発表されました。【映像】梅雨入りした鹿児島市台風6号の北側に前線が停滞していて、九州には一部、活発な雨雲がかかっています。この先も、梅雨前線の影響で曇りや雨の日が多くなる予想のため、気象庁は午後2時に九州南部が梅雨に入ったとみられると発表しました。平年と比べると2日遅く、去年より16日遅い梅雨入りとなります。九州南部は、このあとあすにかけて台風6号が近づくた