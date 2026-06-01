ミュージシャンのＧＡＣＫＴが１日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。日本の人口減少問題に言及した。「国立社会保障・人口問題研究所（社人研）は２０２３年の人口推計で、【出生数７０万人割れは２０４２〜２０４３年頃】と予測。現実は、２０２４年の出生数が６８万６０６１人。予測より約１８〜１９年早く到達。つまり、２０２４年代に起きるはずだった未来が、すでに始まっている」と想定以上のスピードで日本の人口が減少して