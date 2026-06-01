見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第10週「疾風に勁草（けいそう）を」（第46回）が1日に放送され、ラストでバーンズ（エマ・ハワード）が看護婦見習いたちの前で授業を予告。直後の『あさイチ』（NHK総合／月〜金曜日8時15分）では博多華丸の“ダジャレ”が暴露されていた。【写真】博多華丸のダジャレを誘発したシーン『風、薫る』第46回より小野田