Snow Man・渡辺翔太が、6月10日発売の「anan」2499号（マガジンハウス）の表紙に登場。芳根京子とダブル主演する舞台『ウェンディとピーターパン』に合わせたピーターパンのエッセンスを取り入れたファンタジックなフォトストーリーを届ける。【写真】『ウェンディ＆ピーターパン』芳根京子＆渡辺翔太の冒険幕開けを予感させるビジュアル解禁過去6回ソロで表紙を飾ったSnow Manの渡辺翔太。話題を呼んだ「愛とSEX」特集での妖