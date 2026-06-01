北中米Ｗ杯の開催国であるメキシコのサッカー連盟は５月３１日、北中米Ｗ杯に臨む代表メンバー２６人を発表し、４０歳のＧＫオチョアがメキシコ人で史上初めて６大会連続Ｗ杯に選出された。２００６年のドイツ大会でＷ杯デビューを果たしたオチョアは、近年は代表での出場機会が限られていたが、アギーレ監督が２６人のメンバーに経験豊富な選手と若手選手をバランスよく選出したことで、今回招集された。主将のＭＦエドソン・