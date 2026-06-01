サッカー・ブラジル代表が５月３１日、リオデジャネイロでパナマ代表とＷ杯前最後の強化試合を戦い、６―２で大勝した。前半はＦＷビニシウス（Ｒマドリード）、ＦＷラフィーニャ（バルセロナ）ら現時点でのレギュラー組が出場。試合開始直後、ビニシウスがミドルシュートを決めて先制した。しかし、１３分にパナマがＦＫのチャンスをつかみ、キックがブラジルの選手に当たってコースが変わって追いつかれた。ブラジルは３８