広島・斉藤優汰投手が１日、１軍に合流した。マツダスタジアムで先発投手陣の練習に参加し、４日の日本ハム戦（マツダ）に先発する見込み。２２年ドラフト１位で入団した４年目の右腕はプロ初勝利を目指し、今季初登板を迎える。ファームでは５試合の登板で２勝０敗、防御率０・６１の好成績。それでも１軍昇格について「びっくりしました」と語った。「あまり（１軍のことを）考えていなかったので。今年は先を考えないように