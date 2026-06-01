ハンファエアロスペース大田（テジョン）工場で爆発事故が発生して5人が死亡、2人が負傷した。警察と消防当局によると、同日午前10時59分、大田市儒城区（ユソング）のハンファエアロスペース大田工場で爆発事故が発生し、同日午後1時現在5人が死亡、2人が負傷したことが確認された。死亡者は儒城ソン病院と忠南（チュンナム）大学病院に搬送された。事故現場はハンファエアロスペース大田事業所56棟の洗浄作業室という。事業所内