キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を手掛ける「マリモクラフト」が、大型ショッピングイベント「HELLO KITTY’S SWEETS MARKET -Chocolate lovers-」が開催！「ハローキティ」を中心に「ポムポムプリン」や「チョコキャット」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」「ララバイラバブルズ」のグッズが登場します☆ マリモクラフト サンリオ「HELLO KITTY’S SWEETS MARKET -Chocolate lovers-」