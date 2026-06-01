会談前に握手する茂木外相（左）と日本サッカー協会の宮本恒靖会長＝1日午前、外務省茂木敏充外相は1日、外務省で日本サッカー協会（JFA）の宮本恒靖会長と会談した。宮本氏はワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の観戦の際、現地の治安に不安がある人もいるとして、安全確保を要請。茂木氏は「安全対策に万全を期したい」と応じた。外務省は、ホームページに特設ページを設け情報発信。日本の試合が開催される米国・ダラス