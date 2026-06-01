タレントの“みちょぱ”こと池田美優（27）が31日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。最近見たドラマについて話した。みちょぱは「最近の私はですね、Netflixの『地獄に堕ちるわよ』を速攻で見終わってしまいまして、もう5月末とかなんで話題的に遅いかもしれないんですけどいろいろと賛否分かれたあの地獄に堕ちるわよ、2〜3日で全部見終わっちゃったんだけど」とNetflixで配信さ