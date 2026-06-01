5月31日の公演をもってグループとしての活動を終了した嵐が、報道各社にコメントを寄せました。冒頭、5人そろって「嵐です」と挨拶すると、まずリーダーの大野智さん（45）が「26年半、僕たちを応援してくださり本当にありがとうございました」とファンへの感謝を語りました。続けて、相葉雅紀さん（43）が「皆様のおかげで無事に5月31日の活動終了まで走り抜けることができました」とコメント。そして、二宮和也さん（42）は「我