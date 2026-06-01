上沼恵美子（71）が1日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に生出演した。21年に亡くなった占い師、故細木数子さんとの思い出を語った。細木さんは大阪の上沼の番組にレギュラー出演していたこともあり、上沼はよく食事したり、京都の細木さんの自宅にも行っていた。豪快な伝説でも知られる細木さんについて「おちゃめな方、愉快な方。私はちょっと先生のことをおちょくってました。こんなこと、分からへんやろなと思うようなこ