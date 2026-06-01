ＪＲ四国によりますと、６月２日（火）以降、台風６号の接近により強風や大雨となり、計画運休や長時間にわたる運転見合わせ、遅れや行き先変更が発生する可能性があるとしています。（午前11時37分現在） 土讃線、牟岐線、予土線の一部区間では、６月２日（火）昼過ぎより計画運休を行います。 ※今後の気象状況により、運休の時間帯を変更する場合があるとしています。 【運休する列車】■土讃線・特急あしずり・特急しまんと