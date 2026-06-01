お好み焼きチェーン『どんどん亭』で博多の味が存分に楽しめるという明太子フェアが開催される。6月2日から始まるのは「ばりうま！博多明太子フェア」。いったいどんなものなのか。明太子づくしのメニューばかり！「ばりうま！明太子フェア」6月2日〜九州を中心に展開する『どんどん亭』。2026年6月2日（火）から、福岡土産「めんべい」でお馴染みの『福太郎』の博多辛子明太子を贅沢に使用した「ばりうま！博多明太子フェア」を