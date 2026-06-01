NHKの音楽番組『Venue101』の特別版『Venue101 EXTRA』の公開収録が、6月27日に東京・NHKホールで開催される。第3弾出演アーティストとして、超ときめき▼宣伝部（▼＝ハート）、B&ZAI、ME:Iの出演が発表された。【写真】ME：I MOMONAが明かした”紅白”出場歌手の親戚毎週土曜午後11時からNHK101スタジオより生放送されている同番組は、「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアー