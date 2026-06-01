映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、公開から2週連続で週末興行ランキング首位を獲得し、興行収入15億円を突破したことがわかった。【画像】お菓子をほおばるグローグーなどドラマシリーズの場面写真5月22日に公開された本作は、7年ぶりとなる「スター・ウォーズ」劇場最新作。公開初週から全世界、全米、日本で興行収入ランキング1位を記録し、大きな話題を集めていた。その勢いは公開2週目